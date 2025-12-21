- Дата публикации
Стрельба в таверне: много погибших и раненых
В ЮАР неизвестные устроили стрельбу. Полиция их разыскивает.
В Южной Африке полиция объявила розыск подозреваемых после массовой стрельбы в таверне.
Об этом сообщает AFP.
В результате нападения погибли, по меньшей мере, девять человек, еще десять получили ранения.
Стрельба произошла около 1:00 ночи в воскресенье в Беккерсдали, городке к юго-западу от Йоханнесбурга. По данным полиции, группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям таверны.
Полиция сообщила, что разыскивает около десятка подозреваемых и призвала свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.
Напомним, на пляже Бонди в Сиднее группа вооруженных людей открыла стрельбу по людям, когда проходил еврейский праздник Ханука. По данным очевидцев, на пляже слышали не менее 50 выстрелов. Погибли 12 человек.