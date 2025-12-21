Стрельба в таверне: много погибших и раненых

Злоумышленники не задержаны еще / © Associated Press

В Южной Африке полиция объявила розыск подозреваемых после массовой стрельбы в таверне.

Об этом сообщает AFP.

В результате нападения погибли, по меньшей мере, девять человек, еще десять получили ранения.

Стрельба произошла около 1:00 ночи в воскресенье в Беккерсдали, городке к юго-западу от Йоханнесбурга. По данным полиции, группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям таверны.

Полиция сообщила, что разыскивает около десятка подозреваемых и призвала свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.

