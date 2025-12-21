Какая ситуация сейчас на границе Украины со странами ЕС: где самые большие очереди

Пропускной пункт / © Государственная пограничная служба Украины

По состоянию на утро 21 декабря 2025 года ситуация на пунктах пропускаУкраины с соседними странами ЕС различается в зависимости от направления.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

По данным ГПСУ, наибольшее скопление транспорта наблюдается на границе с Польшей.

Польша

На пунктах пропуска сосредоточено значительное количество автомобилей и автобусов:

Краковец: 160 авто и 23 автобуса

Устилуг: 130 авто и 20 автобусов

Рава-Русская: 110 авто, без автобусов

Шегини: 90 авто и 20 автобусов

Грушев: 85 авто и 13 автобусов

Угринов: 70 авто и 8 автобусов

Смильница: 70 авто и 2 автобуса

Нижанковичи: 35 авто

Ягодин: 27 автобусов, автомобили не пропускаются

Словакия

Ситуация более стабильная, хотя небольшие очереди все еще есть:

Ужгород: 40 авто и 2 автобуса

Малый Березный: 25 авто

Малые Селменцы: очередей нет, работает для пешеходов и велосипедистов с 09:00 до 21:00

Румыния

На всех пунктах пропуска (Дьяково, Солотвино, Порубное, Красноильск, Дьяковцы) очередей не зафиксировано. Пересечение границы проходит в штатном режиме как для автомобилей, так и для пешеходов.

Чтобы избежать задержек, выбирайте менее загруженные пункты пропуска или проверяйте обновленную информацию на официальном сайте ГПСУ. Также учитывайте погодные условия и время, необходимое для прохождения пограничного и таможенного контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области перед Рождеством наблюдается рост пассажиропотокана границе, однако очереди различаются в зависимости от пункта пропуска.