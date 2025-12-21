- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая ситуация сейчас на границе Украины со странами ЕС: где самые большие очереди
ГПСУ обновила информацию об очередях на границах.
По состоянию на утро 21 декабря 2025 года ситуация на пунктах пропускаУкраины с соседними странами ЕС различается в зависимости от направления.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.
По данным ГПСУ, наибольшее скопление транспорта наблюдается на границе с Польшей.
Польша
На пунктах пропуска сосредоточено значительное количество автомобилей и автобусов:
Краковец: 160 авто и 23 автобуса
Устилуг: 130 авто и 20 автобусов
Рава-Русская: 110 авто, без автобусов
Шегини: 90 авто и 20 автобусов
Грушев: 85 авто и 13 автобусов
Угринов: 70 авто и 8 автобусов
Смильница: 70 авто и 2 автобуса
Нижанковичи: 35 авто
Ягодин: 27 автобусов, автомобили не пропускаются
Словакия
Ситуация более стабильная, хотя небольшие очереди все еще есть:
Ужгород: 40 авто и 2 автобуса
Малый Березный: 25 авто
Малые Селменцы: очередей нет, работает для пешеходов и велосипедистов с 09:00 до 21:00
Румыния
На всех пунктах пропуска (Дьяково, Солотвино, Порубное, Красноильск, Дьяковцы) очередей не зафиксировано. Пересечение границы проходит в штатном режиме как для автомобилей, так и для пешеходов.
Чтобы избежать задержек, выбирайте менее загруженные пункты пропуска или проверяйте обновленную информацию на официальном сайте ГПСУ. Также учитывайте погодные условия и время, необходимое для прохождения пограничного и таможенного контроля.
