Мир
476
1 мин

В парке мужчина напал на 69-летнюю женщину и совершил насилие над пятилетней девочкой (фото)

Пострадавшие доставлены в больницу, полиция разыскивает нападавшего, уже есть фоторобот.

Наталия Магдык
Ребенок

Ребенок / © iStock

В швейцарском Базеле в городском парке неизвестный мужчина напал на 69-летнюю женщину и совершил сексуальное насилие над пятилетней девочкой.

Об этом сообщает прокуратура Базеля, пишет BILD.

По информации следствия, инцидент произошел днем 18 декабря. Неизвестный мужчина напал на женщину в одном из городских парков, а после этого силой забрал с собой маленькую девочку. По данным прокуратуры, нападавший затащил ребенка в общественный туалет на территории парка, где совершил противоправные действия сексуального характера.

После совершения преступления мужчина покинул место происшествия и скрылся. Пострадавшие — женщина и девочка — были срочно доставлены скорой помощью в больницу. Отношения между ними (бабушка и внучка или нет) полиция пока не раскрывает для защиты жертв.

/ © Bild

© Bild

На поиски нападавшего была немедленно объявлена масштабная операция, однако его задержать пока не удалось. Следователи обнародовали фоторобот подозреваемого: это мужчина примерно 25 лет, ростом от 1,70 до 1,80 метра, с североафриканской внешностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии группа мужчин изнасиловали 30-летнюю женщину прямо на церковном дворе.

476
