В парку чоловік напав на 69-річну жінку та вчинив насильство над п’ятирічною дівчинкою (фото)

Дитина / © iStock

У швейцарському Базелі в міському парку невідомий чоловік напав на 69-річну жінку та вчинив сексуальне насильство над п’ятирічною дівчинкою.

Про це повідомляє прокуратура Базеля, пише BILD.

За інформацією слідства, інцидент стався вдень 18 грудня. Невідомий чоловік напав на жінку в одному з міських парків, а після цього силоміць забрав із собою маленьку дівчинку. За даними прокуратури, нападник затягнув дитину до громадського туалету на території парку, де вчинив протиправні дії сексуального характеру.

Після скоєння злочину чоловік покинув місце події і зник. Постраждалі — жінка та дівчинка — були терміново доставлені швидкою допомогою до лікарні. Стосунки між ними (бабуся та внучка чи ні) поліція наразі не розкриває для захисту жертв.

© Bild

На пошуки нападника була негайно оголошена масштабна операція, проте його затримати поки не вдалося. Слідчі оприлюднили фоторобот підозрюваного: це чоловік приблизно 25 років, зростом від 1,70 до 1,80 метра, з північноафриканською зовнішністю.

