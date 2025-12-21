У США знайшли жінку, яка 42 роки вважалася зниклою

Поліція займається справою про зникнення / © Associated Press

У США через 40 років поліція розшукала зниклу в трирічному віці Мішель Ньютон і звинуватила її матір у злочині.

Про це повідомляє People.

1983 року мати дівчинки Дебра Ньютон повідомила чоловікові Джозефу Ньютону, що знайшла нову роботу в штаті Джорджія.

Сім’я мала переїхати на нове місце у повному складі, Дебра поїхала першою і взяла з собою Мішель. Більше жінка не виходила на зв’язок із чоловіком. Чоловік звернувся до поліції і повідомив про їхнє зникнення. Дівчинка та її мати вважалися зниклими понад 40 років.

У листопаді 2025 року анонімний дзвінок про місцеперебування Дебри Ньютон, який надійшов до телепрограми» Crime Stopper"s, привів правоохоронців до Флориди. Там вони виявили Дебру, яка живе під ім’ям Шерон Нілі, та її дочка.

46-річна Мішель не підозрювала, що вона з дитинства перебувала у розшуку. Дебру Ньютона було заарештовано і відпущено під заставу в 25 тисяч доларів.

«Вона завжди була в нашому серці, — сказав телеканалу WLKY Джозеф Ньютон. — Не проміняв би момент нашої зустрічі ні на що у світі».

Сама Мішель, вихована під іншим ім’ям, заявила, що має намір підтримувати обох батьків у цій ситуації. Її мати, яка всі роки переховувалась під чужим ім’ям і повторно вийшла заміж, звинувачується у незаконному утриманні дитини.

