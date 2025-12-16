- Дата публікації
У Польщі зникла українська родина з 5 дітьми: поліція оголосила розшук (фото)
Соціальні працівники та правоохоронці просять терміново повідомити будь-яку інформацію про місцеперебування зниклих українців.
Польська поліція оголосила у розшук родину українців із семи осіб, серед яких п’ятеро дітей. Востаннє сім’ю Сощинських бачили 15 грудня у місті Владиславово, після чого зв’язок із ними обірвався.
Про це повідомила штаб-квартира районної поліції в Пуцьку.
Поліцейські Повітової комендатури поліції в Пуцьку оголосили розшук родини українського громадянства (рівень розшуку II). Інформація про зникнення надійшла 15 грудня близько 20:00 від соціального працівника, який опікувався цією сім’єю. Востаннє родину бачили того ж дня поблизу вулиці Ремісничої у Владиславові.
Зниклими вважаються:
Аліна Сощинська,
Андрій Сощинський,
Вероніка Сощинська,
Мирослава Сощинська,
Микола Сощинський,
Анатолій Сощинський,
Світлана Сощинська.
Зникла у Польщі українська родина Сощинських (4 фото)
Прикмети української родини на момент зникнення
Аліна — 7 років, зріст близько 110 см, худорлявої статури (приблизно 15 кг), світле волосся, блакитні очі. Була одягнена в червону сукню, чорні черевики, рожеву куртку, рожеві колготки з візерунками та рожеву шапку з мотивом «Щенячий патруль».
Андрій — 6 років, зріст близько 116 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений у чорні зимові черевики вище щиколотки, цегляно-коричневі спортивні штани, бавовняну зимову шапку, снуд, темно-синю з червоним сорочку, розстібнуту кофту з мотивом Spider-Man та бежеву куртку із зображенням Spider-Man.
Вероніка — 4 роки, зріст близько 122 см, темне волосся, карі очі. Була одягнена в червоні легінси із зображенням оленяти, чорну кофту, рожеву куртку, снуд, рожеву шапку та рожеві чобітки.
Мирослава — 2 роки, зріст близько 98 см, світле волосся, карі очі. Була одягнена в темно-рожеву шапку, рожеву куртку, рожевий снуд, коричневі легінси та біло-рожеві зимові чобітки.
Микола — дитина віком 1 рік, світле волосся, блакитні очі. Інформація щодо одягу відсутня.
Анатолій — 44 роки, зріст близько 160 см, худорлявої статури, темне волосся. Був одягнений у темні джинси, чорні спортивні кросівки та темну куртку.
Світлана — 27 років, зріст близько 150 см, нормальної статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в бежеву стьобану куртку до стегон, біло-синій светр, джинси та зимове взуття.
Усіх, хто бачив дітей або їхніх батьків чи володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти в розшуку, просять негайно звернутися до чергового Комендатури повітової поліції в Пуцьку або зателефонувати за екстреним номером 112.
До слова, у листопаді у Відні зник 21-річний українець Данило Кузьмін — син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Згодом його знайшли вбитим у згорілому авто. Поліція вже затримала двох підозрюваних у злочині.