У Польщі зникла українська родина з 5 дітьми: поліція оголосила розшук (фото)

Зникла у Польщі українська родина Сощинських

Польська поліція оголосила у розшук родину українців із семи осіб, серед яких п’ятеро дітей. Востаннє сім’ю Сощинських бачили 15 грудня у місті Владиславово, після чого зв’язок із ними обірвався.

Про це повідомила штаб-квартира районної поліції в Пуцьку.

Поліцейські Повітової комендатури поліції в Пуцьку оголосили розшук родини українського громадянства (рівень розшуку II). Інформація про зникнення надійшла 15 грудня близько 20:00 від соціального працівника, який опікувався цією сім’єю. Востаннє родину бачили того ж дня поблизу вулиці Ремісничої у Владиславові.

Зниклими вважаються:

Аліна Сощинська,

Андрій Сощинський,

Вероніка Сощинська,

Мирослава Сощинська,

Микола Сощинський,

Анатолій Сощинський,

Світлана Сощинська.

Прикмети української родини на момент зникнення

Прикмети української родини на момент зникнення

Аліна — 7 років, зріст близько 110 см, худорлявої статури (приблизно 15 кг), світле волосся, блакитні очі. Була одягнена в червону сукню, чорні черевики, рожеву куртку, рожеві колготки з візерунками та рожеву шапку з мотивом «Щенячий патруль».

Андрій — 6 років, зріст близько 116 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений у чорні зимові черевики вище щиколотки, цегляно-коричневі спортивні штани, бавовняну зимову шапку, снуд, темно-синю з червоним сорочку, розстібнуту кофту з мотивом Spider-Man та бежеву куртку із зображенням Spider-Man.

Вероніка — 4 роки, зріст близько 122 см, темне волосся, карі очі. Була одягнена в червоні легінси із зображенням оленяти, чорну кофту, рожеву куртку, снуд, рожеву шапку та рожеві чобітки.

Мирослава — 2 роки, зріст близько 98 см, світле волосся, карі очі. Була одягнена в темно-рожеву шапку, рожеву куртку, рожевий снуд, коричневі легінси та біло-рожеві зимові чобітки.

Микола — дитина віком 1 рік, світле волосся, блакитні очі. Інформація щодо одягу відсутня.

Анатолій — 44 роки, зріст близько 160 см, худорлявої статури, темне волосся. Був одягнений у темні джинси, чорні спортивні кросівки та темну куртку.

Світлана — 27 років, зріст близько 150 см, нормальної статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в бежеву стьобану куртку до стегон, біло-синій светр, джинси та зимове взуття.

Усіх, хто бачив дітей або їхніх батьків чи володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти в розшуку, просять негайно звернутися до чергового Комендатури повітової поліції в Пуцьку або зателефонувати за екстреним номером 112.

До слова, у листопаді у Відні зник 21-річний українець Данило Кузьмін — син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Згодом його знайшли вбитим у згорілому авто. Поліція вже затримала двох підозрюваних у злочині.