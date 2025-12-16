ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2767
Час на прочитання
2 хв

У Польщі зникла українська родина з 5 дітьми: поліція оголосила розшук (фото)

Соціальні працівники та правоохоронці просять терміново повідомити будь-яку інформацію про місцеперебування зниклих українців.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зникла у Польщі українська родина Сощинських

Зникла у Польщі українська родина Сощинських / © Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

Польська поліція оголосила у розшук родину українців із семи осіб, серед яких п’ятеро дітей. Востаннє сім’ю Сощинських бачили 15 грудня у місті Владиславово, після чого зв’язок із ними обірвався.

Про це повідомила штаб-квартира районної поліції в Пуцьку.

Поліцейські Повітової комендатури поліції в Пуцьку оголосили розшук родини українського громадянства (рівень розшуку II). Інформація про зникнення надійшла 15 грудня близько 20:00 від соціального працівника, який опікувався цією сім’єю. Востаннє родину бачили того ж дня поблизу вулиці Ремісничої у Владиславові.

Зниклими вважаються:

  • Аліна Сощинська,

  • Андрій Сощинський,

  • Вероніка Сощинська,

  • Мирослава Сощинська,

  • Микола Сощинський,

  • Анатолій Сощинський,

  • Світлана Сощинська.

Зникла у Польщі українська родина Сощинських (4 фото)

Зникла у Польщі українська родина Сощинських_3 / © Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

© Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

Зникла у Польщі українська родина Сощинських_2 / © Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

© Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

Зникла у Польщі українська родина Сощинських_4 / © Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

© Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

Зникла у Польщі українська родина Сощинських_1 / © Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

© Штаб-квартира районної поліції в Пуцьку

Прикмети української родини на момент зникнення

Аліна — 7 років, зріст близько 110 см, худорлявої статури (приблизно 15 кг), світле волосся, блакитні очі. Була одягнена в червону сукню, чорні черевики, рожеву куртку, рожеві колготки з візерунками та рожеву шапку з мотивом «Щенячий патруль».

Андрій — 6 років, зріст близько 116 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений у чорні зимові черевики вище щиколотки, цегляно-коричневі спортивні штани, бавовняну зимову шапку, снуд, темно-синю з червоним сорочку, розстібнуту кофту з мотивом Spider-Man та бежеву куртку із зображенням Spider-Man.

Вероніка — 4 роки, зріст близько 122 см, темне волосся, карі очі. Була одягнена в червоні легінси із зображенням оленяти, чорну кофту, рожеву куртку, снуд, рожеву шапку та рожеві чобітки.

Мирослава — 2 роки, зріст близько 98 см, світле волосся, карі очі. Була одягнена в темно-рожеву шапку, рожеву куртку, рожевий снуд, коричневі легінси та біло-рожеві зимові чобітки.

Микола — дитина віком 1 рік, світле волосся, блакитні очі. Інформація щодо одягу відсутня.

Анатолій — 44 роки, зріст близько 160 см, худорлявої статури, темне волосся. Був одягнений у темні джинси, чорні спортивні кросівки та темну куртку.

Світлана — 27 років, зріст близько 150 см, нормальної статури, темне волосся, карі очі. Була одягнена в бежеву стьобану куртку до стегон, біло-синій светр, джинси та зимове взуття.

Усіх, хто бачив дітей або їхніх батьків чи володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти в розшуку, просять негайно звернутися до чергового Комендатури повітової поліції в Пуцьку або зателефонувати за екстреним номером 112.

До слова, у листопаді у Відні зник 21-річний українець Данило Кузьмін — син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Згодом його знайшли вбитим у згорілому авто. Поліція вже затримала двох підозрюваних у злочині.

Дата публікації
Кількість переглядів
2767
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie