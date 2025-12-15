Кричали "Залишити наших жінок": у Польщі в трамваї побили українця (відео)

Прапор Польщі / © Pexels

У польському місті Познань стався напад на громадянина України в громадському транспорті. Інцидент трапився в трамваї, де чоловік їхав разом із жінкою.

Про це повідомляють польські медіа RMF24 та TVN24.

Агресія почалася після того, як нападники почули українську мову. За словами члена міської ради Познаня Анджея Прендке, який став свідком події, двоє чоловіків почали словесно провокувати українця, вимагаючи, аби він «залишив наших жінок».

Після цього нападники повалили чоловіка на підлогу трамвая та почали бити його ногами. Жінка, яка була з постраждалим і намагалася його захистити, також зазнала травм.

Інші пасажири намагалися втрутитися, однак агресори погрожували і їм, заявляючи, що «роблять це для них».

Зрештою постраждала пара вийшла з трамвая. За словами свідка, під час цього один із нападників вигукував погрози російською мовою.

Прендке поїхав разом із потерпілими, щоб запропонувати допомогу та звернення до поліції, однак вони відмовилися.

Попри це правоохоронцям вдалося встановити та затримати нападників. Ними виявилися двоє 27-річних чоловіків. Наразі вони перебувають під вартою, їм готують підозру у злочині на ґрунті дискримінації. За польським законодавством, за такі дії загрожує до п’яти років позбавлення волі.

