Шкільний автобус упав у 80-метрову прірву: загинули учні випускного класу

Автобус, у якому перебувало 45 пасажирів, їхав з Карибського узбережжя до міста Медельїн.

ДТП зі шкільним автобусом у Колумбії

ДТП зі шкільним автобусом у Колумбії / © Соцмережа X

Щонайменше 16 людей загинули та ще 20 отримали поранення внаслідок падіння шкільного автобуса у 80-метрову прірву на півночі Колумбії. Трагедія сталася, коли учні випускного класу поверталися з відпочинку на Карибському узбережжі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Аварія сталася рано-вранці в неділю, 14 грудня.

Автобус, у якому перебувало 45 пасажирів, їхав з Карибського узбережжя до міста Медельїн. На ділянці дороги між містами Ремедіос та Сарагоса машина вилетіла з траси і пролетіла вниз схилом близько 80 метрів.

Серед пасажирів були учні випускного класу місцевої школи. У школі уточнили, що ця поїздка не була офіційним шкільним заходом, а була організована безпосередньо учнями.

Загинув, зокрема, водій автобуса. Постраждалих у ДТП, вік яких варіюється від 16 до 27 років, доставили у найближчі лікарні.

Причини катастрофи поки не встановлено, влада розпочала розслідування.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Флорида легкомоторний літак Beechcraft 55 врізався в автомобіль Toyota Camry під час аварійного приземлення на автомагістралі зі жвавим транспортним рухом.

