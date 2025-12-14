IQ-тест із келихами: лише генії здогадаються, який наповниться першим (фото)

Оптична пастка для розуму / © Pixabay

Реклама

Хочете перевірити можливості свого мозку? Пропонуємо вам непростий IQ-тест, який змусив багатьох добряче замислитися. Якщо вам вдасться знайти правильну відповідь, можна сміливо сказати, що ви маєте гострий розум.

Готові? Тоді уважно читайте умову.

У чому суть IQ-тесту

У цьому тесті кілька склянок з’єднані між собою трубками. У систему пускають воду з крана, а ваше завдання — визначити, яка склянка наповниться першою.

Реклама

Для зручності кожна склянка має свій номер. Уважно роздивіться схему та не потрапте в пастки, які можуть збити з пантелику. Уявіть, як тече вода, і простежте її шлях — це допоможе знайти правильну відповідь.

Якщо вам вдасться зробити це за рекордно короткий час, ви цілком заслуговуєте на звання генія.

Тест-головоломка Фото Абмейервуд

Підказки

Щоб полегшити завдання, зверніть увагу на такі деталі. Наприклад, склянка №7 має трубки з обох боків, які ведуть до склянок №5 і №6. Це означає, що вона не може наповнитися першою.

Далі варто подивитися на склянки, розташовані на однаковій висоті — саме серед них і може бути правильна відповідь.

Реклама

Тест-головоломка Фото Абмейервуд

Яка склянка наповниться першою

Якщо подумати логічно, трубки, розташовані нижче, наповнюються водою швидше. Саме тому канал, що веде до склянки №5, пропускає воду активніше.

З урахуванням усіх деталей можна зробити висновок: першою наповниться склянка №4. Вам вдалося це визначити?

Вітаємо!

Якщо ж правильна відповідь не одразу знайшлася — не засмучуйтеся. Регулярні вправи на логіку та мислення допомагають тренувати мозок.

Реклама

Цікаво знати

Рівень IQ можна покращити за допомогою інтелектуальних тестів, читання та вивчення нових мов. Втім, об’єктивно оцінити інтелектуальні здібності може лише фахівець.

Нагадаємо і про іншу просту математичну задачку, що все одно збила з пантелику тисячі людей.