32-річний син Дмитра Коляденка зізнався у броні від мобілізації та як її отримав
У Пилипа є бронь завдяки роботі.
Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко зізнався, що має бронь від мобілізації.
Бронювання в артиста є вже протягом двох років. 32-річний Пилип на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що це все завдяки його роботі. Артист працює в одній із київських шкіл, де викладає музичне мистецтво. Тож, він отримав бронь як викладач.
До речі, Пилип Коляденко до школи вже мав досвід викладацької діяльності. Він читав лекції в Київському університеті культури, а також в КНУ ім. Т. Г. Шевченка.
"Я викладаю музичне мистецтво, звісно. Це звичайна київська школа на Печерську. Я скажу чесно, запрошення викладати в школі на Печерську для мене було відкриттям та радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, у Шевченка, якого я й закінчив, але трішки за іншим направленням, бо я журналіст", - поділився артист.
