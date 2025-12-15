32-річний син Дмитра Коляденка зізнався у броні від мобілізації та як її отримав

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту Kadnay і засновник творчої спілки Phil it Пилип Коляденко зізнався, що має бронь від мобілізації.

Бронювання в артиста є вже протягом двох років. 32-річний Пилип на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що це все завдяки його роботі. Артист працює в одній із київських шкіл, де викладає музичне мистецтво. Тож, він отримав бронь як викладач.

До речі, Пилип Коляденко до школи вже мав досвід викладацької діяльності. Він читав лекції в Київському університеті культури, а також в КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

"Я викладаю музичне мистецтво, звісно. Це звичайна київська школа на Печерську. Я скажу чесно, запрошення викладати в школі на Печерську для мене було відкриттям та радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, у Шевченка, якого я й закінчив, але трішки за іншим направленням, бо я журналіст", - поділився артист.

