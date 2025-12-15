Зірку "Вовка з Уолл-стріт" і його дружину зарізали у будинку: в жорстокому вбивстві підозрюють сина

Роба Райнера і Мішель Сінгер знайшли мертвими у будинку / © Associated Press

Легендарного актора, режисера та громадського діяча Роба Райнера і його дружину, фотографку та продюсерку Мішель Сінгер Райнер, знайшли мертвими у власному будинку в престижному районі Лос-Анджелеса.

Про трагедію стало відомо у неділю 14 грудня ввечері. Представник родини Райнерів офіційно підтвердив загибель подружжя та попросив поважати приватність близьких у цей складний період. За даними поліції Лос-Анджелеса, тіла 78-річного Райнера та його дружини виявили в будинку. Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що на тілах були травми, характерні для ножових поранень, а слідів насильницького проникнення до оселі не зафіксували, пише Los Angeles Times.

Заступник начальника поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон під час пресконференції заявив, що слідство триває, а детективи готують ордер на обшук для проведення ретельних слідчих дій як у будинку, так і на прилеглій території. Він наголосив, що наразі нікого не затримано і жодну особу офіційно не оголошено підозрюваною. Водночас підтверджено, що особа, яка першою повідомила про інцидент, перебувала в будинку, однак її ім’я не розголошують.

Територію навколо маєтку Райнерів у Брентвуді швидко оточили правоохоронці: вулицю перекрили жовтою стрічкою, чергували поліцейські машини, а над районом кружляв гелікоптер. Свідки повідомляли, що з місця події виїхав молодий чоловік на білому Tesla, який відмовився спілкуватися з журналістами.

За інформацією видання People, поліція вже допитала 32-річного сина подружжя — Ніка Райнера. Водночас наголошується: арештів у справі немає. Станом на зараз лише відомо, що раніше Нік Райнер відверто розповідав про багаторічну боротьбу з наркотичною залежністю, яка почалася ще в підлітковому віці та призвела до скитань вулицями.

До слова, кар’єра Роба Райнера охоплювала майже пів століття. Він здобув світову популярність завдяки культовим стрічкам «Декілька хороших хлопців» та «Список останніх бажань», а 2013 року зіграв батька головного героя у фільмі «Вовк з Уолл-стріт». Окрім акторської роботи, Райнер активно займався режисурою та громадсько-політичною діяльністю. З Мішель Сінгер він перебував у шлюбі від 1989 року. На момент смерті акторові було 78 років, а його дружині — 68.

Розслідування жорстокого вбивства триває, а а поки ж світові знаменитості прощаються з іменами, які стали частиною історії Голлівуду. Зокрема, свої співчуття вже висловили Барак Обама, Камала Гарріс, син Джона Леннона та інші.

