Лайфгак для ремонту: старі шпалери відскакують самі, без води та шпателя

Як швидко зняти старі шпалери / © pexels.com

Але є спосіб зробити зняття шпалер швидким, акуратним і практично без бруду — без відер води й важких шкрябань.

І вашим секретним помічником стане… звичайний відпарювач для одягу. Так, той, що зазвичай лежить у шафі без діла. Він здатний перетворити підготовку стін на легкий і швидкий процес.

Чому гарячий пар працює краще за воду

Секрет простий:

Гарячий пар миттєво проходить через навіть щільні багатошарові шпалери. Клей нагрівається й втрачає свою липкість — навіть якщо шпалери трималися роками. Стіни майже не зволожуються, калюж на підлозі немає. Поверхня залишається сухою, готовою до шпаклювання або фарбування. Пар діє точково і глибоко, на відміну від води, яка змочує всю стіну й залишає бруд.

4 кроки до ідеально чистих стін

Підготуйте відпарювач — заповніть резервуар водою й дочекайтеся повного нагрівання. Це економить час і запобігає зайвим паузам під час роботи. Обробіть шпалери паром — введіть насадку зверху вниз повільними рухами. На одній ділянці затримуйтесь 3–4 секунди, працюючи смугами 40–50 см завширшки. Дайте пару подіяти — зачекайте 15–20 секунд — тепло проникне до шару клею і послабить його зчеплення зі стіною. Знімайте шпалери — підчепіть край шпалери шпателем або пальцями — вона відійде великими смугами, а не рватиметься на шматки. Якщо ділянка вперта — обробіть її паром ще раз.

Кому підходить цей метод

Метод з парою ідеальний для:

щільних вінілових шпалер;

багатошарових покриттів;

старих клеїв, які не піддаються звичайній воді.

З такими шпалерами традиційне розмочування — справжня каторга. Відпарювач же справляється легко й швидко.

Перед тим як купувати хімічні «змивки» чи проводити години зі шпателем, спробуйте відпарювач. Цей простий лайфхак назавжди змінить ваше ставлення до підготовки стін.