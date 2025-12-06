ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Не викидайте старі газети: креативні і корисні способи застосувати їх у побуті

Якщо ви досі викидаєте старі газети, значить, ви недооцінили їхній потенціал. Це не сміття, а універсальний помічник у побуті, який часто працює навіть краще за покупні засоби.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як використовувати старі газети в побуті

Як використовувати старі газети в побуті / © pexels.com

Газетний папір відрізняється високою гігроскопічністю — він вбирає вологу, запахи і навіть жир.

Узявши за звичку використовувати газети вдома, ви помітите, як вони виручають у багатьох ситуаціях. Наприклад, зім’ята газета, покладена всередину черевика на ніч, швидко витягує вологу, не пошкоджуючи матеріал. Цибуля і часник, загорнуті в газету, довше зберігаються свіжими, особливо в прохолодному приміщенні. Газетний шар у ящику з крупами допомагає відлякувати міль і дрібних жучків, а доданий лавровий лист робить ефект ще сильнішим.

Газета також ідеально підходить для упаковки крихких речей: вона амортизує удари й не електризується, а під час миття скла зволожений газетний папір не залишає розводів і надає блиску без жодної хімії. У саду та на городі газети пригнічують ріст бур’янів під мульчею і навіть можуть слугувати основою для розсади, адже розкладаються в ґрунті, не заважаючи корінню.

У побуті газета може замінити паперові рушники, особливо під час прибирання масних поверхонь, та рятує підлогу під час фарбування, не прилипаючи, як плівка. Вона також підходить для домашніх тварин — нейтралізує запахи та легко утилізується. Газета допомагає позбутися неприємних запахів у холодильнику, а сезонне взуття, обгорнуте газетами, буде захищене від пилу та вологи.

Старі газети — це доступний, багатофункціональний та екологічний засіб, який здатний полегшити життя в кожному домі.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie