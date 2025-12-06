Не викидайте старі газети: креативні і корисні способи застосувати їх у побуті

Як використовувати старі газети в побуті / © pexels.com

Газетний папір відрізняється високою гігроскопічністю — він вбирає вологу, запахи і навіть жир.

Узявши за звичку використовувати газети вдома, ви помітите, як вони виручають у багатьох ситуаціях. Наприклад, зім’ята газета, покладена всередину черевика на ніч, швидко витягує вологу, не пошкоджуючи матеріал. Цибуля і часник, загорнуті в газету, довше зберігаються свіжими, особливо в прохолодному приміщенні. Газетний шар у ящику з крупами допомагає відлякувати міль і дрібних жучків, а доданий лавровий лист робить ефект ще сильнішим.

Газета також ідеально підходить для упаковки крихких речей: вона амортизує удари й не електризується, а під час миття скла зволожений газетний папір не залишає розводів і надає блиску без жодної хімії. У саду та на городі газети пригнічують ріст бур’янів під мульчею і навіть можуть слугувати основою для розсади, адже розкладаються в ґрунті, не заважаючи корінню.

У побуті газета може замінити паперові рушники, особливо під час прибирання масних поверхонь, та рятує підлогу під час фарбування, не прилипаючи, як плівка. Вона також підходить для домашніх тварин — нейтралізує запахи та легко утилізується. Газета допомагає позбутися неприємних запахів у холодильнику, а сезонне взуття, обгорнуте газетами, буде захищене від пилу та вологи.

Старі газети — це доступний, багатофункціональний та екологічний засіб, який здатний полегшити життя в кожному домі.