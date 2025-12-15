Пєсков висловився про готовність України відмовитися від НАТО

Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Путіна вчергове висловилися про перспективу вступу України до НАТО. Мовляв, це питання має «особливо обговорюватися».

Про це повідомляє росЗМІ «РИА Новости».

«Питання гарантій щодо неприєднання Києва до НАТО — одне з наріжних, воно підлягає особливому обговоренню», — заявив Пєсков.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, на який компроміс готова Україна.

За його словами, бажання України вступити до НАТО було одним із початкових пріоритетів. Але тоді повної підтримки від союзників не було.

«Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною з США, а саме гарантії Article 5 Like з США для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії, то що ці гарантії безпеки для нас — це можливість, щоб не розпочався ще один прихід в Російську агресію. І це вже компроміс з нашого боку», — сказав він.