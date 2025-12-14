Зеленський пояснив, як США представляють позицію Росії під час мирних переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, прокоментував сигнали про готовність Росії до компромісу, наголосивши, що без тиску з боку партнерів не обійтися. Він також підтвердив, що через розширення порядку денного відбулися зміни в українській переговорній команді.

Про це сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

З приходом до американського складу Чарта Кушнера та доданням економічної складової до обговорень, українська переговорна група була розширена.

«У нас доєдналась кілька груп економічний сектор, представляє міністер економіки, а також прем’єр-міністер України, вони доєднались до переговорної групи,» — зазначив президент.

Порядок денний включає:

Рамковий 20-пунктний план.

Відновлення України (економічний план).

Гарантії безпеки після закінчення війни та припинення вогню.

Щодо безпекової складової, до переговорів також доєдналися представники розвитку та начальник штабу Андрій Ігнатов.

Президент наголосив, що прямого діалогу з російською стороною немає. У діалозі з американською стороною, вони, за словами Зеленського, представляють російські «сигнали, вимови, кроки, готовності або не готовість».

Україна зі свого боку обговорює з Америкою не лише двосторонні відносини та гарантії безпеки, але й реакцію на російські сигнали.

«Щодо компромісів з російською стороною, в будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну, так як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що Росія повинна йти на компроміс,» — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський детально пояснив умови та перспективи майбутніх гарантій безпеки для країни у контексті переговорів про мир. Він зазначив, що одним із початкових пріоритетів України було вступ до НАТО, проте повної підтримки від союзників тоді не було.

Нині обговорюються двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, які мають бути схожими на положення Article 5, а також гарантії від європейських партнерів, Канади та Японії. За словами президента, ці гарантії мають забезпечити Україну від повторної російської агресії і вже є певним компромісом з боку української сторони.