ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Чи можлива демілітаризація Донбасу без міжнародних сил – аналіз політолога

План США з демілітаризації Донбасу потребує чітких юридичних правил та міжнародного контролю.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Миротворці

Миротворці

В рамках плану США щодо завершення війни в Україні останніми днями обговорюється ідея створення в Донбасі демілітаризованої особливої економічної зони. Австрійський політолог та експерт із Росії Ґерхард Манготт переконаний, що у цьому проєкті залишаються численні невизначеності.

Про це пише німецьке видання DW.

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати — за українським правом чи за російським? (…) Хто там буде працювати — лише міжнародні компанії, українські та російські, або лише українські чи лише російські?» — ставить питання Манготт.

За його словами, Росія «часто не дотримується домовленостей», і ніхто не може гарантувати, що РФ не спробує окупувати північні частини Донецької області. Тому необхідні миротворці. «А утримувати міжнародну місію прямо на лінії фронту, ймовірно, не погодиться жодна західна держава», — зазначив політолог в інтерв’ю DW.

Крім того, Манготт вважає малоймовірним досягнення мирної угоди. «Тому що вимоги України та вимоги Росії несумісні. Між ними немає точок дотику. Я не бачу, як можна прийти до згоди, оскільки йдеться про дуже чутливі питання», — підкреслив експерт, маючи на увазі питання територій, гарантій безпеки та членства України в НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп не зміг чітко сказати, як бачить майбутнє Донбасу в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie