Чи можлива демілітаризація Донбасу без міжнародних сил – аналіз політолога

В рамках плану США щодо завершення війни в Україні останніми днями обговорюється ідея створення в Донбасі демілітаризованої особливої економічної зони. Австрійський політолог та експерт із Росії Ґерхард Манготт переконаний, що у цьому проєкті залишаються численні невизначеності.

Про це пише німецьке видання DW.

«Як така особлива економічна зона повинна юридично функціонувати — за українським правом чи за російським? (…) Хто там буде працювати — лише міжнародні компанії, українські та російські, або лише українські чи лише російські?» — ставить питання Манготт.

За його словами, Росія «часто не дотримується домовленостей», і ніхто не може гарантувати, що РФ не спробує окупувати північні частини Донецької області. Тому необхідні миротворці. «А утримувати міжнародну місію прямо на лінії фронту, ймовірно, не погодиться жодна західна держава», — зазначив політолог в інтерв’ю DW.

Крім того, Манготт вважає малоймовірним досягнення мирної угоди. «Тому що вимоги України та вимоги Росії несумісні. Між ними немає точок дотику. Я не бачу, як можна прийти до згоди, оскільки йдеться про дуже чутливі питання», — підкреслив експерт, маючи на увазі питання територій, гарантій безпеки та членства України в НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп не зміг чітко сказати, як бачить майбутнє Донбасу в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану.