Інженера звільнили з роботи за перерви в туалеті: найдовша тривала 4 години

Співробітник подав до суду на компанію за звільнення через надто довгі візити до вбиральні / © Pixabay

Інженера з Китаю звільнили за часті перерви в туалеті, які тривали довше години, попри його заяви про геморой.

Про це пише South China Morning Post.

Чоловіка на прізвище Лі звільнили за те, що він протягом місяця, з квітня по травень 2024 року, 14 разів відвідував туалет, найдовший візит з яких тривав чотири години.

Про цей випадок нещодавно повідомила Шанхайська федерація профспілок після того, як чоловік подав до суду на компанію за незаконне розірвання трудового договору.

Чоловік показав ліки від геморою, які придбав онлайн у травні та червні минулого року, а також записи про його стаціонарні операції за січень цього року.

Після цього Лі подав до суду на компанію, вимагаючи 320 тис. юанів (45 тис. доларів США) компенсації за незаконне розірвання контракту.

Компанія надала записи з камер спостереження, які документують часті та тривалі відвідування Лі туалету.

Суд вважав, що час, який Лі проводив у вбиральні, «значно перевищував» його фізичні потреби.

Також, медичні записи, які надав Лі, охоплюють період після того, як він багато разів відвідував туалет. Лі також не повідомив компанію про свій стан і не подав заявку на лікарняний заздалегідь, як того вимагав контракт.

Компанія звільнила його після перевірки записів з камер спостереження.

Це не перший випадок, коли китайські компанії стикаються зі суперечками щодо перерв у користуванні туалетом.

У 2023 році чоловіка звільнили з роботи за часті перерви в туалеті. Його найдовша перерва тривала шість годин на день. Суд підтримав рішення компанії на тих самих підставах, що й у справі Лі.

Тим часом деякі китайські компанії зіткнулися з негативною реакцією на порушення конфіденційності через встановлення таймерів у туалетах для контролю часу перерв співробітників.

Раніше ми писали, що на Львівщині ухилянт втік до Польщі, доки прикордонник вийшов у туалет.