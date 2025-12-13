Трамп зробив нову заяву про мирну угоду та Донбас

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Мирна угода щодо України, яку просувають Сполучені Штати Америки могла б спрацювати.

Про заявив журналістам президент США Дональд Трамп під час заходу в Білому домі.

Водночас він відмовився відповідати на питання щодо створення «вільної економічної зони» на Донбасі.

Реклама

«Я не хочу це коментувати, робити зараз. Це дуже складна ситуація. Це працюватиме. Багато людей хочуть, щоби це спрацювало. Все, що я хочу — це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць», -додав президент США.

Нагадаємо, Київ представив Сполученим Штатам переглянутий 20-пунктний план дій щодо припинення війни Росії проти України, заявив ввечері у четвер, 11 грудня, президент Володимир Зеленський.

Зеленський уточнив, що США пропонують як компроміс створення «вільної економічної зони» на контрольованих Україною частинах Донецької області, яку Росія вимагає від Києва віддати.

«Вони розглядають це як виведення українських військ з Донецької області, а компроміс нібито полягає в тому, що російські війська не входитимуть у цю частину Донецької області. Вони не знають, хто керуватиме цією територією», — сказав Зеленський, додавши, що Росія називає її «демілітаризованою зоною».

Реклама

Західні ЗМІ пишуть, що Україна перебуває під зростаючим тиском США, щоб швидко укластиугоду з Росією, яка в останні місяці активізувала просування на передовій та відновила масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру.