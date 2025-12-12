Мирний план Трампа: чи буде президент США присутнім на зустрічі у Парижі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі щодо обговорення «мирного плану» США.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами.

Як відомо, у суботу 13 грудня у Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення «мирного плану» Трампа.

«У суботу буде зустріч. Побачимо, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо присутні на зустрічі, якщо вони вважають, що є хороші шанси», — сказав Трамп.

Він наголосив, що європейські лідери хочуть, аби США взяли участь.

«Ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороші шанси. Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб це було вирішено», — додав американський президент.

Нагадаємо, Зеленський відверто прокоментував перебіг мирних переговорів, назвавши нинішній етап «найскладнішою останньою милею». За його словами, Росія боїться тиску Трампа, але не хоче миру.