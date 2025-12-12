- Дата публікації
У чорному костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на Харківщині
Перша леді України з робочим візитом відвідала Харківщину.
Олена Зеленська взяла участь у запуску фабрики-кухні, яку відкрили у межах реформи шкільного харчування. Вона зможе забезпечувати обідами близько 14 тисяч дітей із навчальних закладів Харківщини.
Заклад Зеленська відвідала разом із меценатом Говардом Баффетом, якому подякувала за допомогу.
«Якісне та гарантоване харчування у навчальних закладах означає спокій батьків хоча б за цей аспект життя дітей. А ще це додаткова мотивація для людей обирати саме ці громади для проживання, що приносить більше життя та розвитку», — зазначила дружина президента.
Зеленська з’явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з жакета з коміром-стійкою і прихованими ґудзиками та широких штанів. На ній також була біла сорочка і чорні лофери на грубій підошві.
Аутфіт дружина президента доповнила елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, макіяжем у ніжних відтінках, золотистими сережками-пусетами і брошкою своєї Фундації.
Нагадаємо, Олена Зеленська в образі total black супроводжувала чоловіка-президента у поїздці до Ірландії.