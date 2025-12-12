У чорному костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на Харківщині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у запуску фабрики-кухні, яку відкрили у межах реформи шкільного харчування. Вона зможе забезпечувати обідами близько 14 тисяч дітей із навчальних закладів Харківщини.

Говард Баффет та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Заклад Зеленська відвідала разом із меценатом Говардом Баффетом, якому подякувала за допомогу.

«Якісне та гарантоване харчування у навчальних закладах означає спокій батьків хоча б за цей аспект життя дітей. А ще це додаткова мотивація для людей обирати саме ці громади для проживання, що приносить більше життя та розвитку», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська з’явилася там у діловому чорному костюмі, який складався з жакета з коміром-стійкою і прихованими ґудзиками та широких штанів. На ній також була біла сорочка і чорні лофери на грубій підошві.

Аутфіт дружина президента доповнила елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, макіяжем у ніжних відтінках, золотистими сережками-пусетами і брошкою своєї Фундації.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в образі total black супроводжувала чоловіка-президента у поїздці до Ірландії.