Проспорт
43
1 хв

"Шахтар" оголосив про трансфер одного з найкращих бомбардирів УПЛ

"Гірники" придбали у ЛНЗ нігерійця Проспера Обаха.

Максим Приходько
Проспер Обах

Проспер Обах / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оформив перехід півзахисника черкаського ЛНЗ Проспера Обаха.

Контракт з нігерійським футболістом розрахований до 31 грудня 2030 року, повідомляється на офіційному сайті "гірників".

За інформацією TaToTake, сума трансферу склала 4,4 млн євро.

Обах є вихованцем нігерійського клубу "Супрім Кінгз". 2022 року перейшов до португальської "Візели", де спершу виступав за молодіжну команду U-23 (47 матчів, 13 голів, 10 асистів), а в сезоні-2024/25 пробився до основного складу першої команди (33 матчі, 10 голів, шість асистів у всіх турнірах).

Влітку 2025 року Обах став футболістом ЛНЗ, за який цього сезону провів 15 матчів в УПЛ (7 голів та 4 асисти) та 2 гри в Кубку України (1 гол).

Наразі він ділить перше місце у списку найкращих бомбардирів поточного розіграшу УПЛ.

Нагадаємо, ЛНЗ став "зимовим чемпіоном" УПЛ, гарантувавши собі перше місце за підсумками 16 турів. "Шахтар" з матчем у запасі посідає другу сходинку й наздожене черкаський клуб за очками, якщо 14 грудня обіграє "Епіцентр".

43
