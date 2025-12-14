Пєсков відповів генсеку НАТО щодо підготовки до війни, яку "пережили діди"

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков дорікнув очільникові НАТО Марку Рютте про те, що Європа швидко забула наслідки Другої світової.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання пропагандистів.

«Напевно, це представники, які забули, що таке Друга світова війна. І Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався у Нідерландах. І ось мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації, що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно. Це цілком серйозно. Голландці дуже не люблять німців за цей дискомфорт, але вони не знають, що таке жахлива війна. Вони не уявляють і, на жаль, пан Рютте робить такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що він говорить. Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам’ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашистів», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, Марк Рютте заявив, що Росія повернула до Європи війну, масштаби якої можуть вирости до світової. Водночас він назвав країну, яка допомагає Путіну продовжувати агресію.

«Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, яку пережили наші діди та прадіди», — сказав Рютте.

Він наголосив, що Путін може продовжувати свою війну проти України завдяки підтримці Китаю.