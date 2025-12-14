Інший Ісус і заборонені тексти: про що розповідають втрачені книги Біблії

Християнство

Реклама

Біблію часто сприймають як незмінний текст, що майже не змінювався протягом поколінь. Однак так було не завжди. У сучасній Біблії налічується 66 книг Старого й Нового Заповітів, тоді як понад 70 текстів, що побутували в ранніх юдейських і християнських громадах, так і не були визнані канонічними.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Ці “втрачені” книги датуються періодом від пізньої доби Другого Храму до III століття нашої ери — приблизно від часу життя Ісуса до близько 300 року н.е.

Реклама

Багато з цих творів вважалися суперечливими або єретичними, адже пропонували радикально інші уявлення про ангелів, велетнів, Ісуса та походження людства.

Вони відкривають світ конкуруючих ідей про віру, мораль і божественне втручання — ідей, які зрештою були відкинуті ранніми церковними лідерами.

В одних текстах ідеться про статеві зв’язки небесних істот із людьми, в інших Ісус постає у спосіб, що суперечить Новому Заповіту, а знайомі біблійні персонажі зображені в зовсім інших ролях.

Попри значний вплив у свій час, ці тексти згодом виключили з юдейських і християнських священних писань, залишивши по собі лише фрагменти або згадки в історичних джерелах.

Реклама

До наших днів вони дійшли переважно у вигляді рукописів — зокрема, серед сувоїв Мертвого моря — або окремих копій, збережених певними громадами, наприклад ефіопськими християнами.

Одним із найвідоміших таких творів є Книга Еноха, у якій детально описано таємничих нефілімів — велетнів, побіжно згаданих у Старому Заповіті.

Згідно з книгою, 200 занепалих ангелів узяли собі за дружин людських жінок і народили від них дітей, які стали жорстокими велетнями та нищили ресурси людства.

Бог наказує архангелу Михаїлу зв’язати цих ангелів, а самі нефіліми зрештою гинуть під час Всесвітнього потопу.

Реклама

Хоча Книга Еноха не входить до більшості юдейських і християнських канонів, у давнину її широко читали, а для Ефіопської православної церкви вона й нині має канонічний статус.

Водночас цей текст не був прийнятий через суперечливі апокаліптичні видіння, розвинену ангелологію (зокрема мотив Стражів), містичні теми та ймовірні богословські невідповідності доктринам, що формувалися.

Інші твори пропонують несподівані образи Ісуса. У “Апокаліпсисі Петра”, написаному у II–III століттях, Ісус зображений таким, що сміється під час розп’яття. Це відображає гностичні переконання про ілюзорність його фізичного тіла.

У тексті Петро запитує: “Що я бачу, Господи? Це Тебе схопили? … Хто той, що над хрестом радіє й сміється?”

Реклама

“Апокаліпсис Петра” було виключено з Біблії через богословські розбіжності — зокрема натяки на загальне спасіння всіх і трактування розп’яття, за яким страждав лише людський Ісус, а не божественний Христос. Це суперечило формуванню ортодоксального християнського вчення.

Найраніше з відомих фрагментів рукопису Євангелія від Фоми, присвяченого дитинству Ісуса, було виявлено лише 2024 року і описує одне з ранніх чудес Ісуса. / © Daily Mail

Ще один радикальний відхід від звичного образу подає Євангеліє дитинства Фоми, яке зосереджується на ранніх роках життя Ісуса й наділяє його надприродними здібностями.

Юний Ісус оживляє глиняних птахів, карає дітей і дорослих, засліплює кривдників, а згодом скасовує власні дії, навіть воскресаючи людину, що впала з даху.

Водночас текст показує й темний бік: Ісус постає мстивим і карає дитину смертю за випадковий удар. Коли мешканці села скаржаться Йосипу й Марії, Ісус уражає їх сліпотою.

Реклама

В іншому епізоді Йосип приводить Ісуса до вчителя, щоб той навчив його абетки, але хлопчик насміхається з наставника, доводячи того до роздратування.

Ця книга починається з п’ятирічного віку Ісуса, тоді як у канонічній Біблії перша згадка про нього з’являється у 12 років.

Рання Церква відкинула Євангеліє дитинства Фоми через образ агресивного, примхливого Ісуса та суперечність ортодоксальному вченню. Пізня дата написання і зв’язок із гностичною літературою лише посилили переконання в його недостовірності.

Мабуть, найсуперечливішим є Євангеліє від Юди, заново відкрите у 1970-х роках у вапняковому ящику поблизу Нілу.

Реклама

Цей текст не був написаний апостолом Юдою — зрадником Ісуса, — проте радикально переосмислює його роль.

На відміну від канонічного Нового Заповіту, тут Юда Іскаріот постає як обраний учень, якому Ісус доручив зраду з волі Бога.

Ісус говорить йому: “Ти станеш тринадцятим… тебе проклянуть наступні покоління, але ти володарюватимеш над ними”.

У цьому Євангелії Юда зображений як той, хто краще за інших учнів розуміє місію Ісуса, що кидає виклик багатовіковим традиційним тлумаченням.

Реклама

Ці втрачені книги — чи то оповіді про ангелів і велетнів, чи альтернативні інтерпретації життя та місії Ісуса — дають захопливе уявлення про різноманіття ранньої юдейської та християнської думки.