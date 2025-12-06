Паровий двигун винайшли 2000 років тому: історія античного "мага" Герона

Герон Александрійський випередив свій час на тисячоліття

Стародавній світ був повний загадок, але праці однієї людини пережили тисячоліття, щоб здивувати нас сьогодні. Математик, інженер та винахідник Герон Александрійський, який жив майже 2000 років тому, створював машини, що здаються фантастикою для того часу. Він ідеально ілюстрував твердження про те, що будь-яка достатньо розвинена технологія не відрізняється від магії.

Про це пише IFLScience.

Парова турбіна та вітряк

Герону приписують розробку елементів двох технологій, які згодом змінили світ: парового двигуна та вітряка. Його винахід, відомий як «еоліпил» (куля Еола), фактично був першою паровою турбіною. Хоча він не знайшов їй практичного застосування в промисловості, сам факт існування такого механізму в Римській імперії вражає.

Вчені досі сперечаються, чи міг Рим стояти на порозі промислової революції завдяки цим винаходам. Втім історія вже розпорядилася інакше.

Спецефекти та «божественні» автомати

Герон використовував свої знання фізики для створення шоу. Він розробляв те, що ми зараз назвали б спецефектами для театру. Наприклад, він сконструював механізм, який скидав металеві кульки на барабан, імітуючи гуркіт грому.

Ще більш вражальними були його автоматичні театри ляльок. Завдяки системі важелів та вантажів, що падали з певною швидкістю, фігури рухалися самі собою. Глядачі бачили, як бог Діоніс наливає вино, а навколо нього танцюють фігури — і все це без участі людини. Для античної публіки це виглядало як справжнє диво.

Перший вендинговий автомат

Одним із «найсучасніших» винаходів Герона був автомат для продажу святої води. Принцип його дії був геніально простим.

Людина кидала монету в щілину, вона падала на важіль, який під своєю вагою відкривав клапан. Вода лилася доти, доки монета не зісковзувала з важеля. Це був перший в історії приклад самообслуговування за гроші.

Вчитель фізики, а не чаклун

Сучасні історики вважають, що Герон не був фокусником у звичному розумінні. Найімовірніше, він був викладачем фізики у знаменитому Мусейоні Александрії.

Його винаходи — «співочі» пташки, що працювали на стисненому повітрі, чи хитрі глечики — слугували наочними посібниками для студентів. Він пояснював принципи гідравліки та пневматики на прикладах іграшок, оскільки серйозного застосування цих знань у ті часи ще не знайшли.

