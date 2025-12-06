Чому Росія посилила тиск на шести напрямках фронту: Маломуж розкрив "переговорні" плани Путіна

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж / © УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін робить гучні заяви про уявні успіхи своєї армії окупантів у спробі переконати світ в тому, що поразка України неминуча. Проте за цією риторикою стоїть лише бажання посилити переговорні позиції перед початком справжнього діалогу зі США. Ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж пояснив, як дії ворога на полі бою пов’язані з дипломатією.

Про це він розповів у коментарі 24 Каналу.

Список «трофеїв» для переговорів

За словами генерала, нинішня ескалація на шести оперативних напрямках прямо пов’язана з переговорним процесом. Путін мріє «добити» ситуацію до того моменту, коли дипломатичні баталії сягнуть піку.

Основне завдання Кремля на найближчі тижні — оголосити про контроль над низкою стратегічних міст:

Покровськ;

Мирноград;

Костянтинівка;

Куп’янськ;

Вовчанськ;

Гуляйполе.

Саме тому ворог кидає в бій максимальні ресурси і не зважає на векликі втрати. Маломуж зазначає, що в Покровську ситуація дійсно складна, але ЗСУ продовжують утримувати північно-західний сектор і знищувати там значні сили окупантів.

Блеф про «кордон по Дніпру»

Генерал наголошує, що Москва намагається «продати» Вашингтону ілюзію своєї могутності. Росіяни просувають наратив: якщо Україна не погодиться на їхні умови зараз, армія РФ нібито дійде до Дніпра і захопить усе Лівобережжя.

«Сьогодні Путін намагається демонструвати, що це реально, хоча це далеко не відповідає дійсності. Путін не знає, що робити… він вже заявив про захоплення Покровська та Мирнограда… але насправді цього не відбувається», — підкреслив Маломуж.

Експерт нагадав, що Путін уже 16 разів встановлював дедлайни для захоплення Покровська, і всі вони були провалені. Постійні погрози захопити території силою, на думку генерала, є свідченням того, що насправді Кремль не має ресурсів для реалізації таких амбітних планів і намагається отримати свої забаганки шантажем.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створення так званої «зони безпеки» біля північних кордонів України. На думку генерала Маломужа, подібні заяви не є випадковими та мають приховані мотиви.