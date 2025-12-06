“Важка дискусія”: Axios повідомило деталі розмови Зеленського із Віткоффом та Кушнером

Президент України Володимир Зеленський

Дипломатичний марафон щодо завершення війни виходить на фінішну пряму. У суботу, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з довіреними особами президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ця бесіда стала підсумком триденних переговорів у Маямі та візиту американців до Путіна.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, обізнані з ходом дискусії.

Складні компроміси щодо територій

За даними інсайдерів, Віткофф і Кушнер зібрали пропозиції обох сторін і тепер тиснуть як на Київ, так і на Москву з вимогами поступок для укладення угоди. У розмові також брали участь Секретар РНБО Рустем Умєров та начштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Джерела називають обговорення територіального питання «важким». Головна проблема залишається незмінною: Росія вимагає від України вивести війська з тих частин Донбасу, які вона так і не змогла окупувати за майже чотири роки повномасштабної війни. Американська сторона намагається розробити нові ідеї, щоб «навести мости» у цьому питанні.

Прогрес у гарантіях безпеки

Іншою ключовою темою стали гарантії безпеки для України з боку США. Тут ситуація виглядає оптимістичніше. Одне з джерел стверджує, що сторони досягли значного прогресу і наблизилися до угоди. Наразі триває робота над тим, щоб переконатися, що Київ і Вашингтон однаково інтерпретують текст проєкту гарантій.

Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила, що головні виклики стосуються саме територій та безпеки.

«Ми прагнемо гарантувати, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та стійкими», — зазначила дипломатка.

Реакція Зеленського та подальші кроки

Сам Володимир Зеленський у соцмережі X назвав розмову «дуже предметною» та «конструктивною».

«Ми пройшлися по ключових пунктах, які могли б забезпечити припинення кровопролиття та усунути загрозу нового повномасштабного російського вторгнення, а також ризик того, що Росія не виконає свої обіцянки, як це неодноразово траплялося в минулому», — написав президент.

Очікується, що Умєров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи і вже в понеділок, 8 грудня, доповідатимуть Зеленському в Лондоні. Українська сторона планує «взяти всі чернетки і провести мозковий штурм» перед наступним раундом переговорів, який очікується пізніше наступного тижня.

Нагадаємо, джерела NYT кажуть, що мирний план Трампа розділено на чотири таємничі частини. Видання з’ясувало, що ховається за цими чотирма пакетами.