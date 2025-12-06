“Трудная дискуссия”: Axios сообщило детали разговора Зеленского с Виткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский

Дипломатический марафон по окончании войны выходит на финишную прямую. В субботу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с доверенными лицами президента США Дональда Трампа - Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Эта беседа стала итогом трехдневных переговоров в Майами и визита американцев в Путин.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Сложные компромиссы по территориям

По данным инсайдеров, Виткофф и Кушнер собрали предложения обеих сторон и теперь давят как на Киев, так и на Москву с требованиями уступок по заключению соглашения. В разговоре также участвовали Секретарь СНБО Рустем Умеров и начштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Источники называют обсуждение территориального вопроса «трудным». Главная проблема остается неизменной: Россия требует от Украины вывести войска из частей Донбасса, которые она так и не смогла оккупировать за почти четыре года полномасштабной войны. Американская сторона пытается разработать новые идеи, чтобы «навести мосты» по этому вопросу.

Прогресс в гарантиях безопасности

Другой ключевой темой стали гарантии безопасности Украины со стороны США. Здесь ситуация выглядит более оптимистично. Один из источников утверждает, что стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению. Сейчас идет работа над тем, чтобы убедиться, что Киев и Вашингтон одинаково интерпретируют текст проекта гарантий.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что главные вызовы касаются именно территорий и безопасности.

"Мы стремимся гарантировать, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", - отметила дипломат.

Реакция Зеленского и последующие шаги

Сам Владимир Зеленский в соцсети X назвал разговор «очень предметным» и «конструктивным».

"Мы прошлись по ключевым пунктам, которые могли бы обеспечить прекращение кровопролития и устранить угрозу нового полномасштабного российского вторжения, а также риск того, что Россия не выполнит свои обещания, как это неоднократно случалось в прошлом", - написал президент.

Ожидается, что Умеров и Игнатов вернутся из Майами в Европу и уже в понедельник, 8 декабря, будут докладывать Зеленскому в Лондоне. Украинская сторона планирует «взять все черновики и провести мозговой штурм» перед следующим раундом переговоров, который ожидается позже следующей недели.

