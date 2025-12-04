Зеленский заявил, что представители Украины полетели в США на встречу по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией по мирному плану.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной», — сказал президент Украины.

Реклама

Он подтвердил, что сразу после переговоров с украинской стороной делегация из США отправилась в Россию.

«О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить», — сказал Зеленский.

Глава государства акцентировал на договоренностях относительно дальнейших переговоров Украины со странами-партнерами.

«Мы договорились, что мы проговорим некоторые вещи сенситивные, с 3+ страны в более широком формате в Брюсселе… И после американской стороны, после встречи в России, наши две делегации встретятся в США», — сказал Зеленский.

Реклама

Он подтвердил, что Умеров и Гнатов уже вылетели в США.

«Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят», — сказал глав государства.

Он также прокомментировал сроки следующего контакта с американской делегацией: «Сегодня, наверное… Я думаю сегодня, может, завтра».

Напомним, 2 декабря мирный план США обсуждался в Москве. Для этого с президентом России Владимиром Путиным встретились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. Глава Кремля назвал эту встречу «очень полезной». Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов «плана Трампа» на четыре отдельных пакета для обсуждения. Диктатор добавил, что говорить о результатах «преждевременно».

Реклама

Посол Украины в США Ольга Стефанишина ранее анонсировала, что Умеров прилетит в Соединенные Штаты 4 декабря для продолжения переговоров, в частности для повторной встречи с Уиткоффом. Стефанишина подчеркнула, что Украина «решительно настроена на результат» относительно длительного и справедливого мира.