Політика
513
1 хв

Можливість закінчення війни: про що говорив Зеленський зі спецпредставниками США

Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО України Рустемом Умеровим провели тривалу та дуже предметну, конструктивну телефонну розмову з американськими спецпредставниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

«Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин», — написав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що чекає на Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом.

«Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід — усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови», — резюмував президент.

Нагадаємо, раніше Стівен Віткофф зробив заяву про результати переговорів з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

