Можливість закінчення війни: про що говорив Зеленський зі спецпредставниками США

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО України Рустемом Умеровим провели тривалу та дуже предметну, конструктивну телефонну розмову з американськими спецпредставниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

«Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин», — написав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що чекає на Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом.

«Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід — усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови», — резюмував президент.

