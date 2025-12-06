- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 2 хв
"Динамо" здолало "Кудрівку" та перервало чотириматчеву серію поразок в УПЛ
"Біло-сині" здобули першу перемогу під керівництвом Ігоря Костюка.
"Динамо" обіграло "Кудрівку" в матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:2.
"Біло-сині" відкрили рахунок на 10-й хвилині зустрічі – Олександр Піхальонок забив після передачі Олександра Караваєва.
На 38-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу – відзначився Матвій Пономаренко, якому асистував Назар Волошин.
У другому таймі "Кудрівка" відквитала один м'яч – на 66-й хвилині точного удару завдав Денис Нагнойний, але поразки не змогла уникнути.
Огляд матчу "Кудрівка" – "Динамо"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Динамо" перервало свою чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.
До матчу з "Кудрівкою" кияни програли в чемпіонаті України "Шахтарю" (1:3), ЛНЗ (0:1) "Колосу" (1:2) та "Полтаві" (1:2).
Це перша перемога на чолі "Динамо" для Ігоря Костюка, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера команди після звільнення Олександра Шовковського.
Після цього поєдинку "Динамо" (23 очки) піднялося на п'яте місце в таблиці УПЛ. Від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря" – кияни відстають на 9 балів.
"Кудрівка" (14 пунктів) перебуває на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.
У наступному турі УПЛ, який стане останнім 2025 року, "Динамо" 14 грудня прийме "Верес", а команда із села Чернігівської області 12 грудня на виїзді зустрінеться з "Олександрією".
Крім гри з "Вересом", динамівці цього року проведуть також два заключні матчі основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).
