"Динамо" здолало "Кудрівку" та перервало чотириматчеву серію поразок в УПЛ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Реклама

"Динамо" обіграло "Кудрівку" в матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:2 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 10-й хвилині зустрічі – Олександр Піхальонок забив після передачі Олександра Караваєва.

На 38-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу – відзначився Матвій Пономаренко, якому асистував Назар Волошин.

Реклама

У другому таймі "Кудрівка" відквитала один м'яч – на 66-й хвилині точного удару завдав Денис Нагнойний, але поразки не змогла уникнути.

Огляд матчу "Кудрівка" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Динамо" перервало свою чотириматчеву серію поразок в УПЛ, яка є клубним антирекордом.

До матчу з "Кудрівкою" кияни програли в чемпіонаті України "Шахтарю" (1:3), ЛНЗ (0:1) "Колосу" (1:2) та "Полтаві" (1:2).

Реклама

Це перша перемога на чолі "Динамо" для Ігоря Костюка, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера команди після звільнення Олександра Шовковського.

Після цього поєдинку "Динамо" (23 очки) піднялося на п'яте місце в таблиці УПЛ. Від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря" – кияни відстають на 9 балів.

"Кудрівка" (14 пунктів) перебуває на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім 2025 року, "Динамо" 14 грудня прийме "Верес", а команда із села Чернігівської області 12 грудня на виїзді зустрінеться з "Олександрією".

Реклама

Крім гри з "Вересом", динамівці цього року проведуть також два заключні матчі основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2026 з футболу.