ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

ЛНЗ здобув розгромну перемогу та вийшов на перше місце в УПЛ

Черкаський клуб піднявся на вершину турнірної таблиці чемпіонату України з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЛНЗ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

ЛНЗ розгромив "Оболонь" у домашньому матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 3:0.

Господарі поля відкрили рахунок на 37-й хвилині зустрічі – забив Денис Кузик.

У другому таймі черкаський клуб розвинув свою перевагу – на 77-й хвилині точним ударом відзначився Шота Нонікашвілі, а на 84-й хвилині Мухаррем Яшарі зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу ЛНЗ – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги ЛНЗ (32 очки) очолив турнірну таблицю УПЛ – підопічні Віталія Пономарьова потіснили з першого місця "Шахтар" (31 бал), який ще має матч у запасі.

"Оболонь" (17 пунктів) перебуває на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім 2025 року, черкаська команда 13 грудня прийме "Зорю", а "пивовари" днем раніше на власній арені позмагаються з "Металістом 1925".

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie