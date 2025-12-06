ЛНЗ здобув розгромну перемогу та вийшов на перше місце в УПЛ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Реклама

ЛНЗ розгромив "Оболонь" у домашньому матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 37-й хвилині зустрічі – забив Денис Кузик.

У другому таймі черкаський клуб розвинув свою перевагу – на 77-й хвилині точним ударом відзначився Шота Нонікашвілі, а на 84-й хвилині Мухаррем Яшарі зробив рахунок розгромним.

Реклама

Огляд матчу ЛНЗ – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги ЛНЗ (32 очки) очолив турнірну таблицю УПЛ – підопічні Віталія Пономарьова потіснили з першого місця "Шахтар" (31 бал), який ще має матч у запасі.

"Оболонь" (17 пунктів) перебуває на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім 2025 року, черкаська команда 13 грудня прийме "Зорю", а "пивовари" днем раніше на власній арені позмагаються з "Металістом 1925".

Реклама

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2026 з футболу.