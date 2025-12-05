УЄФА покарав Україну за банер "Росія – держава-терористка"

Уболівальники збірної України / © УАФ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську асоціацію футболу (УАФ) за поведінку вболівальників на матчах національної збірної.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, УАФ оштрафована на 34 тисячі євро за поведінку фанатів на матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії, який відбувся у Варшаві (Польща).

А саме: 10 тисяч євро – за вихід уболівальників на поле, 9 тисяч євро – за використання піротехніки та 15 тисяч євро – за банер "Russia is a terrorist state" ("Росія – держава-терористка").

Також стало відомо, що Україну оштрафували на 15 тисяч євро за такий самий банер за підсумками минулорічного поєдинку плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Зазначається, що УЄФА вважає такі написи провокативними, політичними та неприйнятними для футбольного поєдинку.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України вирвала перемогу над Ісландією (2:0) у заключному матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 і пробилася до плейоф кваліфікації на Мундіаль.

У півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року. Початок – о 19:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування ЧС-2026 з футболу.