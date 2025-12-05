Гучні бої та повернення на ринг: ексклюзивна трансляція вечора боксу 6 грудня – лише на Київстар ТБ

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме вечір боксу в Києві

У суботу, 6 грудня, в Києві відбудеться великий вечір професійного боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL Pro. Подія збере на одному ринзі яскравих українських бійців та перспективних проспектів. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ стане ексклюзивним транслятором цього видовищного боксерського шоу, що розпочнеться о 14:00.

Головною подією вечора стане бій за участі колишнього чемпіона WBO Asia Pacific серед молоді – Зоравора Петросяна (14-3, 6 КО). Він вийде на ринг проти турецького боксера Фатіха Дюбюша о 20:00. Для Петросяна цей поєдинок є важливим етапом повернення до переможного шляху на професійному рівні, а для Дюбюша – шанс гучно заявити про себе на українській арені.

В андеркарді відбудеться бій за участі чвертьфіналіста чемпіонату світу з аматорського боксу 2025 року – Павла Іллюші. Це буде його другий поєдинок у професійній кар'єрі, тож глядачів чекає виступ талановитого боксера, який лише починає свій шлях у професійному боксі.

Також уболівальники побачать повернення на ринг Олександра Пилипчука (8-2, 6 KO) – боксера, який добре відомий своїм агресивним стилем та вмінням вести видовищні поєдинки.

Крім того, у межах андеркарду свої бої проведуть перспективні спортсмени промоутерської компанії BFL Pro: Михайло Дзязько, Артем Мельник, Ілля Штиль, Артем Нечипуренко, Іван Возний, Максим Жигаров, Федір Ткаченко та Ігор Розумович.

Пряма трансляція вечора боксу буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті " Київстар ТБ Бокс ". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.