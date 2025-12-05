Гарна і жіночна: роздивляємося нові образи акторки Сідні Свіні у Нью-Йорку

Сідні Свіні / © Getty Images

Коли Сідні виходила із готелю, її помітили у образі в бежевих відтінках. Акторка одягла тепле і стильне пальто від Ermanno Scervino з хутряних оздобленням на комірі. Також в луку були чоботи молочного відтінку, в руці вона несла вже культову сумку від Miu Miu, а на очі одягла окуляри в коричневій оправі від Prada.

Сідні Свіні / © Getty Images

Потім Свіні помітили у районі Сохо, де вона продемонструвала дуже яскравий образ червоного кольору. Вона була одягнена у костюм від Patou з колекції осінь-зима 2025, який включав жакет та міні-спідницю. Аксессуары були відповідними — червона сумка та чоботи від бренду Magda Butrym.

Сідні Свіні / © Getty Images

Також у відтінку червоного Свіні зачарувала публіку на шоу Джиммі Феллона. Вона прийшла на інтерв’ю у сатиновій сукні від Alex Perry з підплічниками та складками на бедрах. Сукню акторка носила з туфлями від Paris Texas.

Сідні Свіні / © Getty Images

Чорну ж мінісукню акторка доповнила широким паском, а також аксессуарами від відомих брендів: сумкою та взуттям від Jimmy Choo і окулярами від Prada. Волосся акторки мало зовсім інакший вигляд того дня, ймовірно вона або одягла перуку, або доповнила зачіску накладними пасмами.

Сідні Свіні / © Getty Images

А у поєднанні винних відтінків акторку помітили 3 грудня, коли вона виходила з машини. Сідні була одягнена у штани та светр, які доповнила пальтом схожого кольору та аксессуарами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Нагадаємо, що також у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Служниця», на яку зірка прийшла у приголомшливій гламурній сукні від бренду Miu Miu з декольте і стразами.