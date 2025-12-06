Чому потрібно повісити розмарин біля вхідних дверей?: зробіть це - і побачите, що станеться

Розмарин. / © Credits

Розмарин - це не просто лікарська рослина і духмяна спеція. Розмарин - ще й справжній оберіг, що захищає від негативної енергії, заздрощів, брехні, очищає ауру

Про магічні властивості цієї рослини розповіли тарологиня vira.taro у своєму Телеграм-каналі “Таро- Психологія: гроші і любов”.

“Розмарин лікарський - це не просто духмяна приправа, а справжній багаторічний оберіг, який може жити поруч із вами багато десятиліть. Він розквітає в теплі, але здатен стійко переживати й холод, якщо йому подарувати трохи турботи”, - наголошує вона.

За словами тарологині, у магії розмарин - це символ вірності й захисту. Зокрема, у Середньовіччі наречені вплітали розмарин у вінки як знак відданості.

Втім, загалом значення цієї рослини значно ширше. Він очищає простір. Розмарин можна використати в окурюваннях для очищення дома та енергії.

Також розмарин захищає дім, відлякуючи негативну енергію та злі сили. Тарологиня радить повісити свіжі гілочки біля вході до квартири чи будинку і вони стануть бар’єром від будь-якого негативу.

Якщо покласти гілочку цієї рослини під подушку, то можна побачити уві сні померлих родичів або загострити пам’ять. Це, каже тарологиня, традиція, що бере початок ще від часів Стародавній Греції.

