Почему нужно повесить розмарин у входной двери?: сделайте это – и увидите, что произойдет

Розмарин – это не просто лекарственное растение и ароматная специя . Розмарин – еще и настоящий оберег, защищающий от негативной энергии, завистей, лжи, очищающий ауру

О магических свойствах этого растения рассказали тарологиня vira.taro в своем Телеграмм-канале "Таро-Психология: деньги и любовь".

"Розмарин лекарственный - это не просто ароматная приправа, а настоящий многолетний оберег, который может жить рядом с вами многие десятилетия. Он расцветает в тепле, но способен стойко переживать и холод, если ему подарить немного заботы", - отмечает она.

По словам тарологини, в магии розмарин – это символ верности и защиты. В частности, в Средние века невесты вплетали розмарин в венки как знак преданности.

Впрочем, в целом значение этого растения гораздо шире. Он очищает пространство. Розмарин можно использовать в окурках для очищения дома и энергии.

Также розмарин защищает дом, отпугивая негативную энергию и злые силы. Тарологиня советует повесить свежие веточки у входа в квартиру или дом и они станут барьером от любого негатива.

Если положить веточку этого растения под подушку, то можно увидеть во сне умерших родственников или обострить память. Это, говорит тарологиня, традиция, берущая начало еще со времен Древней Греции.

