Три "магических" растения, которые спасли тысячи жизней: что на самом деле скрывают "ведьминские травы"

С приближением Хэллоуина снова оживают истории о ведьмах и их зельях. Белладонна, мандрагора и полынь — три растения, которые в народных представлениях олицетворяли магическую силу, — на самом деле имеют важное место в истории медицины. Их свойства изучают и сегодня, ведь именно из них получены вещества, ставшие основой современных лекарственных препаратов.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Белладонна

Белладонна(Atropa belladonna), или паслен смертоносный, — одно из самых известных растений из «ведьминского» фольклора. В переводе с итальянского ее название означает «прекрасная женщина». В эпоху Возрождения сок ягод белладонны использовали для косметических целей: женщины закапывали его в глаза, чтобы расширить зрачки и сделать взгляд более привлекательным.

Однако красота этого растения имеет обратную сторону — оно очень ядовито. Даже несколько листьев или ягод могут быть смертельными, а прикосновение к нему способно вызвать раздражение кожи. Несмотря на это, именно белладонна дала науке важные алкалоиды — атропин и скополамин. Эти вещества блокируют действие ацетилхолина — нейромедиатора, который передает сигналы между нервными клетками.

Атропин сегодня используют для расширения зрачков во время офтальмологических осмотров, для лечения брадикардии (замедления сердечного ритма), а также как антидот при отравлениях фосфорорганическими соединениями. Скополамин применяют для профилактики тошноты и головокружения во время путешествий и после операций.

Впрочем, медицинское использование белладонны требует осторожности. В ряде стран предостерегают от бесконтрольного приема гомеопатических препаратов с этим веществом — особенно у детей, ведь возможны судороги и расстройства дыхания.

Мандрагора

Мандрагора(Mandragora officinarum), еще одно растение из семейства пасленовых, прославилась благодаря своему корню, который напоминает человеческую фигуру. Согласно древним легендам, когда ее вырывать из земли, можно услышать «смертельный крик». Из-за своей необычной формы и сильнодействующих свойств мандрагора считалась магической — ее добавляли в любовные зелья, амулеты плодородия и даже «летающие мази» ведьм.

С точки зрения науки, мандрагора содержит те же тропановые алкалоиды, что и белладонна — атропин и скополамин. Они обладают психоактивными и спазмолитическими свойствами. В прошлом это растение применяли как обезболивающее и снотворное средство.

Исследование 2022 года описывает более 80 традиционных способов использования мандрагоры — от успокоения до лечения желудочных расстройств и кожных болезней. Однако большинство из них не имеет научного подтверждения. Экстракты мандрагоры могут помогать при спазмах пищеварительной системы, но при этом способны вызывать сонливость и кожные раздражения.

Полин

Полынь(Artemisia) — еще одна «ведьминская» трава, которую считали средством от злых духов и защитой в магических обрядах. Однако ее значение в медицине неоспоримо. В 2015 году китайская ученая Ту Юю получила Нобелевскую премию за открытие артемизинина — соединения, выделяемого из однолетней полыни(Artemisia annua) и используемого для лечения малярии.

В традиционной китайской медицине полынь также применяют в процедуре прижигания — сжигают траву вблизи акупунктурных точек для стимуляции кровообращения и заживления. В европейской фитотерапии ее используют при пищеварительных и менструальных нарушениях, а также при нервных состояниях.

Надземные части полыни содержат эфирные масла с камфорой, пиненом и цинеолом — соединениями с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Исследования также показывают, что экстракты полыни могут уменьшать воспаление кожи. В то же время растение способно вызывать аллергические реакции, поэтому его не рекомендуют во время беременности.

