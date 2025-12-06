Туск обратился к США после публикации стратегии безопасности

Польский премьер Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа является союзником, а не врагом США, призвав американцев придерживаться этого принципа.

Об этом Туск написал пост в соцсети Х.

«Дорогие американские друзья, Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было за последние 80 лет. Нам нужно придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Разве что что-то изменилось», — написал он.

Реклама

Дональд Туск не уточнил, почему опубликовал этот призыв, но это произошло на фоне обсуждения обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной на этой неделе.

Отметим, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил Евросоюз в политике «цивилизационного самоуничтожения» и усомнился в партнерстве с «бюрократией в Брюсселе».

Напомним, США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности, в которой отмечается задача культивировать сопротивление текущей траектории развития Европы. Кроме того, отмечается важность открытия европейских рынков для товаров и услуг США и обеспечения справедливого отношения к американским работникам и предприятиям и развитию здоровых государств Центральной, Восточной и Южной Европы через торговые связи, продажу оружия, политическое сотрудничество и культурные и образовательные обмены.