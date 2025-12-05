США обновили стратегию нацбезопасности: что определено важнейшим интересом

Белый дом / © Associated Press

США обнародовали новую стратегию национальной безопасности: ключевыми приоритетами стали «дружба с РФ» и приоритет интересов Америки.

Обновленную стратегию национальной безопасности опубликовал Белый дом.

В нем отмечается, что внешняя политика администрации президента Дональда Трампа основана на принципе «Америка — прежде всего».

Также декларируются следующие принципы:

В центре внимания должны быть основные интересы национальной безопасности Америки.

Мир через силу. Сила — лучшее средство сдерживания.

Склонность к невмешательству. Для страны, чьи интересы столь многочисленны и разнообразны, как американские, неукоснительное соблюдение принципа невмешательства невозможно. Однако должна быть задана высокая планка того, что считается оправданным вмешательством.

Гибкий реализм. Политика США будет реалистичной по поводу того, чего можно и желательно достичь в отношениях с другими странами. Мы стремимся к хорошим отношениям и мирным торговым связям со странами мира, не навязывая им демократические или другие социальные изменения, которые существенно расходятся с их традициями и историей.

Верховенство наций. Основной политической единицей мира есть и остается национальное государство. США будут ставить свои собственные интересы на первое место в отношениях с другими странами и поощрять другие страны ставить свои интересы на первое место. Администрация Трампа выступает за суверенные права наций, за реформирование институтов таким образом, чтобы они способствовали, а не препятствовали индивидуальному суверенитету и отстаивали интересы Америки.

Суверенитет и уважение. Соединенные Штаты будут защищать свой суверенитет. Это включает в себя предотвращение его подрыва транснациональными и международными организациями, попыток иностранных государств или организаций цензурировать наши высказывания или ограничивать свободу слова наших граждан, лоббистских и агитационных операций, направленных на управление политикой или вовлечение США в иностранные конфликты, а также циничные манипуляционные системы интересам внутри США.

Баланс сил. Соединенные Штаты не могут позволить ни одной стране стать настолько доминирующей, что это может угрожать их интересам. США будут работать с союзниками и партнерами для поддержания глобального и регионального баланса сил, чтобы предотвратить появление доминирующих противников. Поскольку Соединенные Штаты отвергают злосчастную концепцию мирового господства для себя, они должны предотвратить глобальное, а в некоторых случаях даже региональное господство других.

Справедливость — от военных союзов до торговых отношений.

Компетентность и достижение. Процветание и безопасность Америки зависит от развития и продвижения компетентности.

Документ содержит изложение американской политики в основных регионах мира. Да, предполагается выстраивание более справедливых торговых отношений с Китаем, которые будут сосредоточены на обмене некритическими товарами. Также декларируется поддержка Тайваня.

В Европе США намерены прилагать усилия, что она оставалась европейской, вернула себе уверенность в своей цивилизационной самодостаточности и отказалась от неудачной идеи удушения регулирующими органами. Отмечается, что это больше всего проявилось в отношениях Европы и России.

«В результате войны в Украине отношения между Европой и Россией серьезно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Управление отношениями Европы с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Важнейшим интересом Соединенных Штатов является скорейшее прекращение военных действий в Украине с целью стабилизации экономики европейских стран, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией, а также обеспечения возможности послевоенного восстановления Украины для ее выживания как жизнеспособного государства», — говорится в документе.