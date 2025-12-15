ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Лайфхак для ремонта: старые обои отскакивают сами, без воды и шпателя

Каждый, кто хоть раз брался за ремонт, знает это мучение: старые обои, будто специально прилипшие к стенам. Бесконечные движения шпателем, мокрые клочья бумаги, клей на руках и полу… Вместо обновленных стен — хаос и часы впустую потраченного времени.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как быстро снять старые обои

Как быстро снять старые обои / © pexels.com

Но есть способ сделать снятие обоев быстрым, аккуратным и практически без грязи — без ведер воды и тяжелых скребков.

И вашим секретным помощником станет… обычный отпариватель для одежды. Да, обычно лежащий в шкафу без дела. Он способен превратить подготовку стен в легкий и быстрый процесс.

Почему горячий пар работает лучше воды

Секрет прост:

  1. Горячий пар мгновенно проходит через даже плотные многослойные обои.

  2. Клей нагревается и теряет свою липкость даже если обои держались годами.

  3. Стены почти не увлажняются, луж на полу нет.

  4. Поверхность остается сухой, готовой к шпаклевке или покраске.

  5. Пар действует точечно и глубоко, в отличие от воды, смачивающей всю стену и покидающей грязь.

4 шага к идеально чистым стенам

  1. Подготовьте отпариватель — заполните резервуар водой и дождитесь полного нагрева. Это экономит время и предотвращает лишние паузы во время работы.

  2. Отделайте обои паром — введите насадку сверху вниз медленными движениями. На одном участке задерживайтесь 3–4 секунды, работая полосами 40–50 см в ширину.

  3. Дайте пару подействовать — подождите 15–20 секунд — тепло проникнет в слой клея и ослабит его сцепление со стеной.

  4. Снимайте обои — подцепите край обои шпателем или пальцами — она отойдет большими полосами, а не будет рваться на куски. Если участок упрям — обработайте его паром еще раз.

Кому подходит этот метод

Метод с парой идеален для:

  • плотных виниловых обоев;

  • многослойных покрытий;

  • старых клеев, не поддающихся обычной воде.

С такими обоями традиционное размачивание — настоящая каторга. Отпариватель же справляется легко и быстро.

Перед тем как покупать химические смывки или проводить часы со шпателем, попробуйте отпариватель. Этот простой лайфхак навсегда изменит ваше отношение к подготовке стен.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie