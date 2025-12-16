Віддалені наслідки стресу: як мозок реагує на травму та шок / © Credits

Видання The Science Explorer розповіло, що навіть одна стресова ситуація може спричинити відкладене збільшення електричної активності у мозку, зокрема в амігдалі — маленькій, мигдалеподібній ділянці у глибині скроневої частки.

Амігдала відповідає за емоції, пам’ять і прийняття рішень. Саме її зміни часто пов’язують із розвитком посттравматичного стресового розладу (ПТСР), який може проявлятися з запізненням після травматичного випадку.

Що відбувається у мозку після стресу

Безпосередньо після стресу амігдала не змінює своєї активності, але через десять днів спостерігаються підвищена тривожність і зміни у структурі нейронів, особливо в амігдалі.

На молекулярному рівні ключову роль відіграє NMDA-рецептор — білок, важливий для пам’яті та навчання. Блокування цього рецептора під час стресу не тільки запобігає формуванню нових нейронних зв’язків, а й зупиняє підвищену активність в амігдалі. Для вчених це відкриває перспективи для розробки терапевтичного вікна після травми, коли можливо запобігти відкладеним психологічним наслідкам.

Мозок не лише «записує» стресову подію, а й повільно реагує на неї, створює нові нейронні зв’язки, які можуть впливати на емоції та психічний стан.

Що це означає

Навіть один травматичний випадок не обов’язково проявляється одразу Психологічна травма може «підкрадатися» через дні чи тижні і розуміння цього допомагає своєчасно звернутися до фахівця.

Знання про те, як працює мозок після стресу, відкриває шлях до нових стратегій профілактики та лікування ПТСР. Вчені сподіваються, що у майбутньому можна буде розробити методи блокування NMDA-рецепторів після травми, щоб зменшити довгострокові наслідки для психіки.

Порада

Якщо ви чи ваші близькі пережили травматичну подію, не ігноруйте такі тривожні симптоми, як кошмари, підвищену дратівливість, безсоння чи депресивний настрій. Рання консультація психолога чи психотерапевта може допомогти уникнути відкладених наслідків стресу.

Мозок пам’ятає більше, ніж ми думаємо та навіть один стресовий день може залишити слід на тижні та місяці, але сучасна наука дає нам надію, що коли ми збагнемо механізми травми, ми зможемо захистити свій розум і емоційне здоров’я.