ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Прорив РФ на Сумщині: у ЗСУ прокоментували ситуацію

У ЗСУ уточнили інформацію щодо спроби прориву військових РФ у Сумській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумщина

Сумщина

Станом на 14:00 21 грудня у селищі Грабовське, що на Сумщині, тривають бої. ЗСУ докладають максимум зусиль до вибиття окупаційних військ на російську територію.

Про це повідомляє Угрупування об’єднаних сил.

«Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу стрімкий наступ РФ у районі Грабовського прокоментував начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі “РБК-Україна”. Через це Сили оборони відійшли з кількох позицій.

«20 грудня 2025 року російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу населеного пункту Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Зараз у селищі тривають бої. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні», — зазначив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie