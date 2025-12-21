Прорив РФ на Сумщині: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Сумщина

Станом на 14:00 21 грудня у селищі Грабовське, що на Сумщині, тривають бої. ЗСУ докладають максимум зусиль до вибиття окупаційних військ на російську територію.

Про це повідомляє Угрупування об’єднаних сил.

«Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу стрімкий наступ РФ у районі Грабовського прокоментував начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі “РБК-Україна”. Через це Сили оборони відійшли з кількох позицій.

«20 грудня 2025 року російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу населеного пункту Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Зараз у селищі тривають бої. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні», — зазначив він.