Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених з Сумщини людей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації примусово депортували близько 50 цивільних громадян України з території Сумської області до РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За попередньою інформацією, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації.

Реклама

Омбудсман наголосив, що такі дії кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.

«Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну», — зазначив він.

Крім того, за його словами, відповідне звернення було направлено до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Омбудсман також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

Реклама

«Закликаю наших громадян усвідомлювати, що перебування в зоні бойових дій є надзвичайно небезпечним. Евакуація — це шанс зберегти життя та здоров’я», — підкреслив він.

Окремо було наголошено на необхідності ухвалення законодавчих змін щодо примусової евакуації.

«Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, з територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі», — додав омбудсман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що станом на 14:00 21 грудня у селищі Грабовське, що на Сумщині, тривають бої. ЗСУ докладають максимум зусиль до вибиття окупаційних військ на російську територію.