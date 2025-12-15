- Дата публікації
Росіяни вдарили дронами по цивільних на Сумщині: що відомо про загиблих
У прикордонних громадах Сумщини цивільні знову стають мішенню ворожих ударів.
Росіяни вчергове вдарили дронами по мирних жителях Сумщини. Є загибла людина.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Стало відомо, що у Великописарівській громаді 68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон.
«Як і напередодні, на жаль, людина загинула. Щирі співчуття рідним», — констатував він.
До медиків також звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона.
Він отримує належну допомогу від лікарів.
У Глухівській громаді сьогодні, 15 грудня, внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік.
«Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу», — зазначили в ОВА.
Раніше на Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми. Є жертви.