ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили дронами по цивільних на Сумщині: що відомо про загиблих

У прикордонних громадах Сумщини цивільні знову стають мішенню ворожих ударів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сумська область

Сумська область / © Новинарня

Росіяни вчергове вдарили дронами по мирних жителях Сумщини. Є загибла людина.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Стало відомо, що у Великописарівській громаді 68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон.

«Як і напередодні, на жаль, людина загинула. Щирі співчуття рідним», — констатував він.

До медиків також звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона.

Він отримує належну допомогу від лікарів.

У Глухівській громаді сьогодні, 15 грудня, внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік.

«Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу», — зазначили в ОВА.

Раніше на Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми. Є жертви.

Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie