Росіяни вдарили дронами по цивільних на Сумщині: що відомо про загиблих

Сумська область / © Новинарня

Реклама

Росіяни вчергове вдарили дронами по мирних жителях Сумщини. Є загибла людина.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Стало відомо, що у Великописарівській громаді 68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон.

Реклама

«Як і напередодні, на жаль, людина загинула. Щирі співчуття рідним», — констатував він.

До медиків також звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона.

Він отримує належну допомогу від лікарів.

У Глухівській громаді сьогодні, 15 грудня, внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік.

Реклама

«Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу», — зазначили в ОВА.

Раніше на Сумщині росіяни скинули авіабомбу на магазин з людьми. Є жертви.