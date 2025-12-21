Євген Рибчинський відмовив Могилевській у продюсуванні й чесно розкрив причину: "Є ревність"

Євген Рибчинський і Наталія Могилевська

Український поет і композитор Євген Рибчинський відмовив стати продюсером співачки Наталії Могилевської та пояснив причину.

Так, в інтерв’ю «Наодинці» композитор пригадав цікавий епізод із життя. Як виявилося, свого часу Євген міг значно допомогти артистці у кар’єрі. За словами композитора, Могилевська звернулася до нього саме тоді, коли завершила творчі стосунки зі своїм продюсером Дмитром Ягольником і шукала нову професійну опору. Утім, вирішальним став фактор часу. Буквально напередодні до Рибчинського звернувся співак Андрій EL Кравчук, з яким він уже встиг домовитися про співпрацю.

Євген Рибчинський і Наталія Могилевська / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

«Тоді б я не став продюсером EL Кравчука. Вони прийшли одночасно. Вона закінчила творчі стосунки з Ягольником, з яким ми вчилися разом на журналістиці, і вона шукала базу. Буквально за день до неї був Андрій. А до того, як він з’явився, ми з Володею Бебешко (звукорежисер і продюсер — прим. ред.) були в журі на конкурсі „Мелодія“. Це львівський конкурс, де той (EL Кравчук — прим. ред.) взяв не гран-прі, а якусь, умовно, першу премію, і я його дуже тоді похвалив. Я сказав, що це справжнє шоу, і у нас на сцені ще ніхто такого не робив, і я готовий в це вкладати. І він з’явився, і я вже йому пообіцяв. І з’являється, умовно кажучи, наступного дня Наташа, і я так м’яко відмовив…» — розповів поет Анні Севастьяновій.

Євген Рибчинський пояснив, що не зміг одночасно продюсувати двох настільки яскравих і амбітних зірок, бо вірить, що завжди «між артистами є ревність».

