Що не можна викидати на Новий рік: 5 речей за народними прикметами

Новий рік

Існують речі, які не рекомендується викидати або віддавати під час новорічних свят, оскільки за народними прикметами це може залучити невдачі та біди.

1. Святкові прикраси

Викидання ялинкових і святкових прикрас після свят може “зруйнувати” позитивну енергію, принесену ними. Краще зберегти їх до наступного року. Викидати дозволяється лише пошкоджені речі.

2. Улюблений одяг

Улюблені речі зберігають енергетику та спогади. Викидати їх у зимовий період не рекомендується — це може “перебити” позитивну енергетику.

3. Сувеніри з подорожей

Сувеніри несуть у собі дух місць та вражень. Позбавлення від них може призвести до втрати внутрішнього багатства та зв’язку з приємними спогадами.

4. Квіткові горщики без рослин

Замість того, щоб викидати порожні горщики, краще посадити нові квіти або використати їх для декору. В іншому випадку прикмети обіцяють невдачі в житті.

5. Фотографії

Фотографії зберігають енергетику людей і місць. Викинувши їх, можна перервати зв’язок із приємними спогадами або важливими людьми.

