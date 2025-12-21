Більше світла до Різдва: уряд перенаправляє електроенергію на потреби населення

Енергетика України / © Pixabay

Уряд поставив завдання забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу до 1 ГВт на потреби населення.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

“Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей”, – зазначила Свириденко.

Крім цього, уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням генерації, пошкодженої атаками ворога, та нарощуванням індивідуальної генерації, щоб забезпечити стабільне енергопостачання на свята.

Водночас енергетичний експерт Михайло Гончар попередив про неминуче ускладнення ситуації в енергосистемі з настанням холодів через зростання споживання і критичні пошкодження високовольтних трансформаторів. Окрім ударів по ТЕЦ, експерт також прогнозує можливі атаки ворога на водоканали, залізницю та транспортну інфраструктуру.