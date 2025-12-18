Тривалі блекаути в Україні: які міста під загрозою

Блекаут в Україні / © ТСН

Реклама

Сьогодні під загрозою тривалого знеструмлення перебуває будь-яке українське місто. Навіть найпотужніша система ППО не здатна гарантувати 100% захисту, якщо ворог зосереджує масований удар на обмеженій території.

Про це розповів народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв′ю «Telegraf».

За словами парламентаря, сценарій, що стався в Одесі, теоретично може повторитися в будь-якому великому місті України, якщо інтенсивність обстрілів буде критичною.

Реклама

«Абсолютно будь-яке українське місто сьогодні під ризиком, якщо атака буде такої інтенсивності. Не лише українське, а будь-яке європейське місто, навіть країн НАТО, не зможе відбити таку кількість повітряних цілей, якщо вони будуть зосереджені на невеликому регіоні за короткий період — за ніч чи навіть за шість-вісім годин. Відбити це нереально», — наголосив Нагорняк.

Коментуючи публікації у світових медіа про можливий колапс української енергомережі, депутат зазначив, що подібна інформація часто має на меті привернення уваги або політичні цілі, проте не завжди відображає дійсність.

«Минулого року одне британське видання публікувало, що в Україні не збудована жодна захисна споруда і нас чекає тотальний блекаут. Ця інформація абсолютно не відповідала дійсності. Так, у нас є проблеми з будівництвом захисних споруд другого і третього рівня, але попри те, у нас високий ступінь готовності», — зауважив нардеп.

Нагорняк запевнив, що попри всі намагання країни-агресорки, Росія досі не досягла своєї ключової мети — занурити Україну в повну темряву.

Реклама

«Ми бачимо, що після ворожих атак Росія не може досягнути своєї мети — знеструмити всю країну і занурити Україну в блекаут. У нас є тривалі відключення світла, але це не блекаути, це обмеження споживання. 'Укренерго' балансує систему за рахунок відключень різних категорій споживачів. Немає такого, що якийсь регіон тижнями без електроенергії», — підсумував Сергій Нагорняк.

Він також додав, що навіть такі постраждалі регіони, як Чернігівщина, після масованих атак швидко оговтуються, а енергопостачання відновлюється протягом кількох діб.

Нагадаємо, що в Одесі та Одеській області продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки ворога 13 грудня. Попри значні пошкодження енергетичної інфраструктури, світло вже повернули майже 600 тисячам споживачів, однак понад 30 тисяч домогосподарств залишаються без електрики.

В окремих районах досі немає води та опалення, проте частину проблем вирішено, працюють бювети та організоване підвезення води. Окупанти намагаються використати побутові труднощі для пропаганди, однак мешканці продовжують залишатися на українському боці, а волонтери та міжнародні організації допомагають постраждалим.