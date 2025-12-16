Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру

Ліга конференцій / © Associated Press

У четвер, 18 грудня, відбудуться матчі останнього, шостого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26.

Україну в основному раунді третього за престижністю єврокубка представляють два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій. "Шахтар" (12 балів) достроково гарантував собі єврокубкову весну та претендує на пряме потрапляння до 1/8 фіналу.

В останньому турі третього за престижністю єврокубка "біло-сині" зустрінуться з вірменським "Ноа", а "гірники" позмагаються з хорватською "Рієкою".

Розклад і результати матчів 6-го туру Ліги конференцій

Четвер, 18 грудня

22:00 АЕК Ларнака (Кіпр) – "Шкендія" (Північна Македонія)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Ягеллонія" (Польща)

22:00 "Динамо" Київ (Україна) – "Ноа" (Вірменія)

22:00 "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Рапід" (Австрія)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) – "КуПС" (Фінляндія)

22:00 "Легія" (Польща) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

22:00 "Лозанна" (Швейцарія) – "Фіорентина" (Італія)

22:00 "Майнц" (Німеччина) – "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Омонія" (Кіпр) – "Ракув" (Польща)

22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Дріта" (Косово)

22:00 "Сігма" (Чехія) – "Лех" (Польща)

22:00 "Слован" Братислава (Словаччина) – "Геккен" (Швеція)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) – "Абердін" (Шотландія)

22:00 "Страсбург" (Франція) – "Брейдаблік" (Ісландія)

22:00 "Цельє" (Словенія) – "Шелбурн" (Ірландія)

22:00 "Шахтар" Донецьк (Україна) – "Рієка" (Хорватія)

22:00 "Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00 АЕК Афіни (Греція) – "Університатя Крайова" (Румунія)

Формат Ліги конференцій

В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь.

Фінал Ліги конференцій складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).