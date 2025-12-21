Євген Рибчинський жорстко висловився про Малініна, який хотів піти воювати проти України: "Помилився"

Євген Рибчинський та Олександр Малінін

Український поет і композитор Євген Рибчинський різко прокоментував позицію російського співака Олександра Малініна, який раніше публічно заявляв про готовність воювати на боці окупантів.

За словами митця, артист, який свого часу мав звання народного артиста України та співав українські пісні, зробив вибір, що остаточно поставив на ньому хрест. В інтерв’ю «Наодинці» Рибчинський зізнався, що колись захоплювався вокальними даними Малініна та вважав його унікальним співаком через українськомовний репертуар.

Втім, після початку повномасштабної війни поведінка артиста кардинально змінилася. За словами Рибчинського, Малінін намагався «відсидітися» за кордоном і уникати будь-яких публічних заяв. Однак, за його словами, мовчання не врятувало співака. Під час одного з концертів у Росії ситуація вийшла з-під контролю.

«Саша був народним артистом України, який записав три альбоми народних пісень до українців. І це було дивовижно, тому що він реально співає… У нас в цьому вокальному діапазоні співає дуже мало людей. Дали заслуженого. Він, знаючи, що тут, і там він народний, тихенько звалює на початку війни до Німеччини і думає, що зможе відсидітися. Йому ставлять запитання про війну — він принципово не відповідає. Його запрошують в Саратов і там просто провокують. І він тепер вата», — заявив Євген у розмові з Анною Севастьяновою.

Водночас Рибчинський наголосив, що попри нинішні публічні заяви Малініна, його реальне життя давно не пов’язане з Росією. І пояснив це тим, що його діти вже давно відреклися від держави-терористки. Саме тому, переконаний Рибчинський, артист припустився фатальної помилки. Тим не менш, ані Євген, ані Юрій Рибчинський не спілкуються з росіянином.

«Але, знаючи його погляди, він за поглядами не вата. Діти живуть в Британії, в королівській опері співають — донька чи син, не пам’ятаю. Емма, дружина, вже давно громадянка Німеччини. У нього була посвідка на проживання. І він так помилився. Ми не спілкуємося. Татові телефонував, але тато не знімає слухавки. Тато закрив по ньому питання», — додав композитор.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський висловився про життя та позицію співака Валерія Леонтьєва та розкрив, коли з ним востаннє бачився.